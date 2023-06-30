У Польщі заарештували російського хокеїста, який шпигував на користь Кремля

Хокеїст із Росії, який виступає за команду першого дивізіону Польщі, був заарештований у п’ятницю, 30 червня, польською владою за звинуваченням в участі в кремлівській шпигунській мережі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на польську прокуратуру.

Спортсмена, ім’я якого не розголошується, взяла під варту влада Сілезького регіону на південному заході Польщі. Назву його команди також не повідомляють, але прокуратура заявила, що російський спортсмен прибув до Польщі в жовтні 2021 року.

Затримання шпигуна підтвердив міністр юстиції Збігнєв Зьобро, заявивши, що він став уже 14-м затриманим учасником шпигунської мережі.

"Російські шпигуни попадаються один за одним! Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу першого дивізіону", - написав він у Twitter.

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За інформацією прокуратури, росіянин на території Польщі здійснював дії, що включали виявлення критичної інфраструктури, за що отримував гроші. Його триматимуть у запобіжному утриманні, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Посольство Росії у Варшаві повідомило Reuters електронною поштою, що "не коментує подібні теми".

Польща, яка є ключовим центром західних військових поставок в Україну, стала головною мішенню для російських шпигунів. Влада країни звинувачує кремлівський режим у спробах дестабілізувати ситуацію в Польщі.

Нагадаємо, що у березні у Польщі ліквідували російську шпигунську мережу, яка діяла в країні, готувала диверсії та стежила за залізничними маршрутами до України.

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