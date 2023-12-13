У Польщі заборонили влаштовувати нову акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Мер польської ґміни Дорогуськ Войцех Сава не дозволив перевізникам блокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Войцех Сава послався на законодавчу причину, а саме загрозу майну в значних розмірах, зокрема, фінансові втрати підприємців.

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" був розблокований від 11 грудня, проте вже 13-го протестувальники заявили про намір знову закрити для вантажівок під'їзд до кордону. Так, організатор минулого страйку подав нову заявку на повторну акцію протесту з 18 грудня.

Втім, місцева влада не схвалила ініціативу перевізників. Зокрема, мер Дорогуська заборонив відновлювати блокаду.

Польські водії мають намір звернутися до суду, а також подадуть 14 грудня нові заяви на протести у кількох місцях.

На оскарження рішення мера вони мають сім днів.

Попри те, що "Ягодин-Дорогуськ" розблоковано, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно понад добу.