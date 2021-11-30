У Польщі зафіксували найвищий від квітня добовий приріст COVID-смертей: яка ситуація в країні

У Польщі зафіксували найвищий від квітня добовий приріст COVID-смертей: яка ситуація в країні

У польському уряді очікують, що нова хвиля пандемії сягне піку на початку грудня.

У Республіці Польща у вівторок, 30 листопада, зафіксували 526 нових смертей від ускладнень COVID-19, що є найвищим від квітня добовим приростом пов'язаних із коронавірусом летальних випадків в країні.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що 29 квітня коронавірусна інфекція забрала життя 540 поляків. Тим часом позитивні результати тестів на COVID-19 у Польщі отримали ще 19 074 громадян. Середні добовий показник хворих за сім днів склав 23 191.

Минулого тижня польський міністр охорони здоров'я Адам Недзельський озвучив прогноз, згідно з яким четверта хвиля пандемії в країні досягне піку на початку грудня, а кількість нових хворих щодня коливатиметься в межах 35 тисяч.

Після появи нового штаму COVID-19 "Омікрон" польський уряд призупинив авіасполучення із сімома африканськими країнами, зокрема із Південно-Африканською Республікою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією та Есватіні.

До того ж, громадським закладом, зокрема церквам, спортивним центрам, готелям та ресторанам повсій країні наказали вдвічі обмежити кількість відвідувачів на період від 1 до 17 грудня.

Тим часом випадки зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон" виявили в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони, зокрема в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.