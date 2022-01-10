У Польщі зафіксували перші смерті від "Омікрону", померлі не були вакцинованими

У Польщі зафіксували перші смерті від "Омікрону", померлі не були вакцинованими

Останнього тижня частка штаму "Омікрон" серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла.

У Польщі підтверджено перші два летальні випадки від інфікування людей штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив у понеділок під час пресконференції у Варшаві речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, пише "Укрінформ".

“Омікрон" також небезпечний. Ми маємо принаймні два перші випадки смерті осіб, інфікованих новою версією вірусу – Омікроном. Йдеться про два випадки у Малопольському воєводстві (Краків) в осіб старшого віку – 92 і 85 років, які не були вакцинованими”,- зазначив Андрусевич.

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За його словами, впродовж останнього тижня частка штаму "Омікрон" серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1-2,5% до 7-8%. За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки "Омікрону", найбільше - у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Водночас у понеділок, 10 січня, понад 4,5 млн учнів середніх шкіл повернулися до стаціонарного навчання у польських школах. За словами речника МОЗ, упродовж трьох тижнів святкових канікул, а пізніше дистанційного навчання вдалося обмежити осередки коронавірусу в школах.

Наразі в Польщі повністю вакцинованими є 21,2 млн людей, бустерну дозу прийняли 7,5 млн поляків. Наприкінці січня бустерну дозу зможуть отримати діти віком 12-18 років. На сьогодні у цій віковій групі в Польщі вакцинувалися 1,1 млн дітей. Натомість у групі 5-11 років вакциновано вже 286 тис. дітей.

За минулу добу в Польщі зафіксовано понад 7,7 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 19 осіб. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Польщі становить майже 100 тисяч.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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