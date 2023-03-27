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У Польщі загадково померла 2-місячна дівчинка: поліція арештувала її маму

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі загадково померла 2-місячна дівчинка: поліція арештувала її маму

Фото: pixabay.com

Поліція все ще встановлює причини смерті дитини.

У Польщі в квартирі знайшли мертвою 2-місячну дівчинку. Її мати у той час спала під дією наркотиків. 

Про це пише onet.pl. 

Трагедія сталась у Лодзі. Там у квартирі знайшли мертвою 2-місячну дитину. Її мати у той час була під дією наркотиків та спала. Також у помешканні була ще і 3-річна дитина жінки, яка теж була без нагляду. 

Медикам не вдалось врятувати дівчинку. В організмі жінки було виявлено амфетамін, а тому 37-річну матір взяли під варту.

"Попередні результати розтину дитини не дозволили однозначно встановити причину смерті, проте все вказує на те, що смерть дівчинки настала внаслідок недбалості з боку матері і того, що вона була під впливом наркотиків, перебуваючи наодинці з дітьми. Виходячи з обставин події, експерти прийшли до висновку, що ймовірною причиною смерті могла стати асфіксія через захлинання харчовими продуктами. Наразі проводяться детальні експертизи", - сказав прес-секретар Окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня. 

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. За клопотанням прокуратури вона була взята під варту.

Нагадаємо, у Польщі в місті Ґлоґув у Нижньосілезькому воєводстві 38-річна жінка, яка перебувала в місцевій лікарні, померла наступного дня після успішних пологів. Причиною трагедії могло стати те, що породілля вживала наркотики.

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Дата публікації
Перегляди
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