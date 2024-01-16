У Польщі загинула 4-річна дівчинка з України: вона втекла від війни і двічі потрапляла у ДТП (фото)

У Польщі в ДТП загинула 4-річна дівчинка з України. Дитина у березні 2022 року разом із мамою втекла від війни, а вже у серпні 2023 року потрапила у ДТП і у січні 2024 року поверталась з реабілітації після тяжких травм.

Про це пише польське видання wprost.pl.

У ДТП загинуло троє людей

Трагедія сталася в суботу, 13 січня, в Осовці поблизу Бидгоща (Куявсько-Поморське воєводство). 69-річний водій Opel Astra зіткнувся на дорозі S5 з Mercedes Vito, у якому було п'ятеро людей, в тому числі з 4-річна дитина.

69-річний водій загинув на місці. Люди, які їхали в Mercedes, в тому числі дівчинка і 68-річний водій, були доставлені в лікарню. Лікарі не змогли їх врятувати. Обоє вони померли в лікарні.

4-річна Ксенія втекла від війни та поверталась з реабілітації після іншої ДТП

Жертви аварії - мешканці Бжезіни Калішського повіту. Загиблою 4-річної дівчинкою є українка Ксенія, яка разом із мамою у березні 2022 року через війну виїхали до Польщі.

Ксенія поверталася з реабілітації, яку вона проходила після іншої трагічної аварії, що сталася в серпні 2023 року. В тій аварії загинули дідусь і тітка 4-річної дівчинки, а у дівчинки діагностували ряд серйозних травм: параліч чотирьох ніг, перелом шийного відділу хребта, параліч нижніх кінцівок, хронічну дихальну недостатність, забій грудної клітки і перелом стегнової кістки. Через це дитина пересувалася у кріслі колісному.

Іншим загиблим виявився Євгеніуш Стемпень, польський підприємець, який допомагав 4-річній дівчинці та її мамі.

Мама дитини вижила та перебуває у лікарні.

Нагадаємо, у МЗС Польщі закликають готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

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