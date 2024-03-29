У Польщі загинув 18-річний українець: приголомшливі деталі трагедії і до чого тут поліція

У місті Ополє, на заході Польщі, у ніч проти п’ятниці 18-річний громадянин України, якого поліція намагалася зупинити через порушення правил дорожнього руху, спробував втекти і на величезній швидкості врізався у придорожній стовп. Згодом він помер у лікарні.

Про це повідомляє поліція міста Ополє, передає Wnp.pl.

“Хлопець помер у лікарні”, — поінформували в поліції міста Ополє.

Як інформується, у четвер, 28 березня, незадовго до опівночі, поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Поліцейські світловими знаками закликали водія зупинитися, але він проігнорував вимогу і продовжив рух у напрямку центру міста.

Відтак поліцейські викликали підкріплення. На одній з вулиць поліцейський автомобіль перегородив дорогу, але водій об’їхав його і на швидкості близько 200 км/год врізався в придорожній стовп. Постраждалого доправили в лікарню, але попри зусилля лікарів він помер. Поліція встановлює обставини події та причини поведінки водія.

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