У Польщі заговорили про ядерну зброю та спрогнозували новий напад Росії на Україну

Польський політик розкритикував Захід через недостатню реакцію політиків на геноцид українців.
Голова польської керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зізнався, що він хотів би, щоб Польща мала ядерну зброю, проте зазначив, що зараз це неможливо.
Про це він сказав у інтерв'ю Gazeta Polska.
Качинський зазначив, що війна Росії проти України триватиме.
"Росіяни готуються до нового наступу, вони втягують війська з різних куточків світу, але ніхто не може сказати, чи змінять ці сили ситуацію на фронті", - сказав голова "ПіС".
Він наголосив, що метою Путіна є терор проти українців, щоб зламати Україну. Також польський політик розкритикував Захід через недостатню реакцію політиків на геноцид українців.
Також Качинський додав, що він хотів би, щоб у Польщі була ядерна зброя, проте зазначив, що зараз це нереально.
Нагадаємо, українські артилеристи у вівторок, 29 березня, "демілітаризували" 14 одиниць ворожої техніки.
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