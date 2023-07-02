У Польщі захейтили ресторан через працевлаштовуння українок, після чого заклад зачинився – подробиці

У Польщі, місті Катовіце, припинило роботу бістро "Козак" (Bistro Kozackie), де готували національні страви десятеро українок, які були змушені покинути домівки через війну.

Про це йдеться у матеріалі zaxid.net із посиланням на коментарі власників закладу у соцмережах та Gazeta Wyborcza.

Заклад відчинив свої двері наприкінці 2022 року в польському Катовіце. У бістро "Козак" готували та обслуговували гостей біженкиі з України.

Польський безнесмен Пшемислав Солтисік запросив на роботу жінок-біженок з України, які знайшли тимчасовий притулок в Польщі.

У бістро можна було замовити традиційні українські страви: борщ з пампушками, котлету по-київськи тощо. Заклад відвідували як українці, які проживають у Катовіце, так і поляки.

Однак днями засновник ресторану Пшемислав Солтисік повідомив, що Bistro Kozackie не приносило достатнього прибутку, зокрема, через негативні відгуки та хейт в інтернеті. Користувачі скаржилися на те, що там готують українські страви і працевлаштовують українок. Чимало інтернет-користувачів залишили свої негативні коментарі, навіть не відвідавши заклад.

"Із самого початку у нас були проблеми з оцінкою нашого ресторану в інтернеті. (...) Нам дають низькі оцінки і жахливі коментарі. У нас багато расистських і ксенофобських постів навіть на нашій сторінці у Facebook. Деякі з них там і сьогодні", – розповів Солтисік.

За словами власника бістро, там раділи конструктивній критиці, оскільки це дозволяло покращувати і вдосконалювати його роботу. Однак, були коментарі, які явно мали на меті зашкодити репутації закладу.

"Було багато коментарів "нижче пояса", наприклад, що у нас смердить. І це писали люди, у яких в профілі у Facebook, наприклад, був прапор Росії. Такі оцінки були несправедливими щодо нас і, безумовно, вплинули на зменшення кількості гостей", – розповів Пшемислав Солтисік.

Тим часом росіяни планомірно випалюють землю навколо Антонівського мосту. Найбільше страждає селище з однойменною назвою - Антонівка, фактично передмістя Херсона.

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