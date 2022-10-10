У Польщі закликали своїх громадян виїхати з Білорусі і не відвідувати її: що сталося

У МЗС Польщі звернулися до своїх громадян, які перебувають у Білорусі.

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує співвітчизникам залишити Білорусь.

Про це йдеться у Twitter МЗС Польщі.

Такі рекомендації у Польщі пояснили зростанням напруженості та військовими подіями у регіоні.

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"Громадянам Польської Республіки, які перебувають на території Республіки Білорусь, рекомендується залишити її комерційними та приватними коштами", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що полякам нині не варто поїздки до Білорусі. У МЗС Польщі попередили, що у разі можливого різкого погіршення ситуації з безпекою або закриттям кордонів евакуація з Білорусі може стати дуже складною або навіть неможливою.

"Люди, які перебувають у Білорусі, обов’язково повинні: зареєструватися в с истемі Odyseusz і постійно стежити за інформацією МЗС у профілях польських представництв у соціальних мережах та на веб-сайтах", - сказано на сайті МЗС.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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