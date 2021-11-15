У Польщі закликали вилучити Росію та Білорусь із міжнародних організацій

Також він запропонував заборонити учасникам цих двох країн брати участь в міжнародних спортивних змаганнях.

Віцепрем'єр уряду Польщі Петро Глинський закликав виключити Росію та Білорусь із низки міжнародних організацій у зв'язку із напруженою ситуацією з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Polska Times.

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"Москва і Мінськ не зважають ні на що, крім реального економічного чи політичного тиску", - заявив віцепрем'єр Польщі. На його думку, міжнародний тиск на РФ і Білорусь має бути набагато сильнішим.

"Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі", - сказав Глинський.

Зазначимо, ЄС схвалив санкції проти Білорусі через режим Лукашенка, який створив на європейсько-білоруському кордоні міграційну кризу. Зокрема, під обмеження потраплять посадовці та компанії, причетні до звезення нелегалів до кордонів Євросоюзу.

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