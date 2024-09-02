У Польщі закликали збивати російські ракети – у НАТО відповіли

Напередодні польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, які межують з Україною, мають збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

У НАТО відповіли голові МЗС Польщі Радославу Сікорському на заклик збивати російські ракети, а саме, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобовʼязані збивати ракети РФ, перед тим, як вони увійдуть до їхніх повітряних просторів. У Північноатлантичному Альянсі ж заявили, що НАТО "не є і не стане стороною конфлікту" в Україні.

Про це представник Альянсу сказав у коментарі агентству Europa Press.

Речник НАТО заявив, що такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу, який "несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії".

Фахівець також наголосив, що НАТО "не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту" в Україні.

Він визнав право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".

"Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", – додав речник.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю Financial Times зазначив, що членство в НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору.

"Це наше конституційне зобов’язання", – додав Радослав Сікорський.

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