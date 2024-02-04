У Польщі закликають НАТО збивати ракети і дрони над територією України: чи можливо це

Майже 70% поляків вважають, що Варшава НАТО має збивати російські ракети або дрони, які летять у бік Польщі ще над територією України.

Про це свідчать результати опитування агенції IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. Колишній командувач Сухопутних сил Польщі, ексзаступник міністра оборони країни, генерал Вальдемар Скшипчак в коментарі "Укрінформу" оцінив таку ідею.

На його думку, Альянс давно мав ухвалити рішення, щоб інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі не мали місця.

"Північноатлантичний альянс має виділити зону відповідальності і поінформувати росіян про те, що кожна ракета, яка летітиме у бік кордону України з Польщею, буде збита", – заявив Скшипчак.

Генерал додав, що Польща має право на захист своєї території, враховуючи досвід з трьома ракетами, які раніше залетіли на територію Польщі.

"НАТО має нас (поляків – Ред.) захищати. Відтак, має бути відповідний ультиматум росіянам: ми захищатимемо себе, ніщо не влетить на територію Польщі та інших країн Альянсу. Відтак, вважайте, куди ви запускаєте ракети: все, що з’явиться поблизу, збиватиметься", – сказав він.

За його словами, зона ураження російських ракет над територією України має визначатися не за областями, а враховуючи технічні можливості систем виявлення і збиття ракет. НАТО має це узгодити з Україною, адже Київ також зацікавлений у такого роду захисті, додав польський генерал.

Як передає "Європейська правда", колишній голова Бюро нацбезпеки Польщі генерал Станіслав Козей висловив сподівання, що створення спільної зони протиповітряної оборони змусило би НАТО поводитися рішучіше щодо Росії.

Що кажуть у Міноборони Польщі

Міністерство оборони Польщі назвало включення частини України до системи протиповітряної оборони НАТО "надзвичайно складним питанням".

"З одного боку, це вимагатиме, ймовірно, непростих політичних домовленостей всередині НАТО. Це було б пов'язано з низкою правових і міжнародних викликів, особливо з наслідками перехоплень об'єктів в українському повітряному просторі. З іншого боку, це принесло б із собою низку військово-оперативних викликів", – відповіли у відомстві.

Скільки ракет РФ порушували повітряний простір Польщі

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повітряний простір Польщі тричі порушували ракети.

Вперше 15 листопада 2022 року у Пшеводові, неподалік кордону з Україною, впала ракета, в результаті чого загинуло двоє людей. Проте Анджей Дуда зазначив, що падіння ракети на територію Польщі не було нападом на країну, а найімовірніше – "нещасним випадком". У польських ЗМІ стали писати, що ракета належить українській ППО, а не росіянам.

Проте президент України Володимир Зеленський переконував, що ракета не була українською.

Наприкінці квітня минулого року у лісі поблизу міста Бидгощ виявлено елементи ракети, ймовірно X-55. Технологічний інститут повітряних сил Польщі зробив попередній висновок, що ця ракета – російська. За інформацією Інститут, знайдені у Польщі уламки належать російській ракеті Х-55, яка може нести ядерний заряд.

Що цікаво, це місто розташоване на півночі Польщі, далеко від кордону з Україною.

29 грудня минулого року ракета порушила повітряний простір Польщі. Однак, вона не впала, а залишила межі країни.

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