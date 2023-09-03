У Польщі закрили найбільший центр прийому українських біженців: яка причина

У центрі можна було розмістити одразу до 9-10 тисяч осіб.

У Польщі припинив роботу найбільший центр для приймання українських біженців. Він був розташований у місті Надажин, що за 30 кілометрів від Варшави.

Про це пише Financial Time.

Як пояснили у пресслужбі Мазовецького краю, центр приймання біженців вирішили закрити, оскільки більшість з них вже знайшли житло в інших місцях.

Попри це, кільком сотням біженців, які все ще перебували на території центру, довелося переселитися.

"Центр було закрито. Нові люди не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. У момент закриття в ньому перебувало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування", – повідомила прессекретар Мазовецького воєводства Дагмара Залевська.

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Зазначимо, що центр відкрили на початку повномасштабної війни у 2022 році. Туди можна було розмістити одразу до 9-10 тисяч осіб.

"Центр біженців був розділений на різні сектори, кожен із яких обладнаний ліжками, санвузлами, тимчасовими душами, зонами для приймання їжі та заряджання мобільних телефонів, а також кімнатами для матерів із малими дітьми", - мовиться у повідомленні.

Тим часом польський "Центр Мерошевського" запускає нову стипендіальну програму. Вона отримала назву "Місяць у Польщі".

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