У Польщі запрацював освітній хаб для українців: перелік можливостей

У Варшаві відкрився Український освітній центр для громадян нашої країни, котрі через напад Росії були змушені виїхати до Польщі.

В Українському освітньому хабі у Польщі можна продовжити навчання за українською шкільною програмою, здобути ІТ-фах та вивчати мови.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Мета новоствореного Українського освітнього хабу - підтримати навчання українців у Польщі та зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці.

"Основна місія мережі таких хабів за кордоном – надати можливість українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово виїхали за кордон", – сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Український освітній центр пропонує: вивчення польської та англійської мови, IT-курси, заняття з удосконалення soft skills (м'які навички), заняття з польської культури та історії, культурно-освітні зустрічі, майстер-класи, екскурсії. Також у цьому хабі надається психологічна підтримка.

На базі хабу завдяки цифровим технологіям проводитимуть і навчання для українців в інших країнах. Усі заняття є безкоштовними. Проводитимуться вони від 16:30 до 21:00 в будні дні та по суботах.

Сайт Українського Освітнього Хабу в Польщі за посиланням.

Нагадаємо, у Польщі для українців став доступним електронний документ, з яким можна перетинати кордон.

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