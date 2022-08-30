У Польщі запрацює медичний хаб для українців: коли та які послуги там можна буде отримати

Медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до Європи, відкриють у польському місті Жешув 1 вересня. Його відкриває Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством охорони здоров’я Республіки Польща та представниками Європейської комісії.

Про це інформує МОЗ.

Хаб розташований поблизу аеропорту. Це спеціальне приміщення з потрібними умовами та персоналом.

Пацієнти у хабі зможуть перепочити або заночувати під час евакуації в разі непередбачуваних обставин (наприклад, затримка чи скасування рейсу).

"Ми маємо гарантувати безпеку громадянам у разі виникнення непередбачуваних обставин, таких як, наприклад, затримка чи скасування рейсу, або ж у разі необхідності транспортувати групами велику кількість пацієнтів. Саме тому, завдяки співпраці МОЗ з Єврокомісією та Міністерством охорони здоров’я Польщі, було прийнято рішення створити медичний хаб з усіма необхідними умовами та медичними працівниками, де пацієнти зможуть безпечно перепочити або заночувати під час транспортування за евакуаційним маршрутом", — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, українцям у Польщі безкоштовно нададуть житло з ремонтом і меблями.

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