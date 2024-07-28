У Польщі запропонували Орбану вивести Угорщину з ЄС і створити “новий союз”

У Польщі висловили сумнів у доцільності членства Угорщини в ЄС і НАТО після заяв прем’єр-міністра цієї країни Віктора Орбана із критикою цих організацій.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський запропонував угорському прем’єру створити союз з Путіним, повідомляє агентство РАР.

Польський дипломат наголосив, що Угорщина провадить останнім часом антиєвропейську, антиукраїнську та антипольську політику.

Він підкреслив, що, на відміну від Угорщини, його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з Росією, "тому що це [повномасштабне вторгнення РФ в Україну] була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО".

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому [Орбану] не створити союз з Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу?.. Якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти" – заявив Теофіл Бартошевський

При цьому він нагадав, що Угорщина блокує 2 млрд злотих (467 мільйонів євро) з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

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