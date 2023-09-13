У Польщі запровадили зміни для школярів: що варто знати учням з України

Для учнів в школах Польщі від 1 вересня 2023 року запровадили нововведення.

У Польщі для учнів шкіл від 1 вересня впроваджують зміни у системі навчання.

Про це пише Yavp.PL.

Так, у 1 та 2 класі середньої школи (ліцеї, технікуми, професійні школи) тепер викладатимуть предмет "Бізнес і менеджмент". Мета – вдосконалити навички командної роботи учнів на прикладах поточних та місцевих бізнес-кейсів. Більшу увагу приділятимуть особистим фінансам, а не макроекономіці.

Польську вивчатимуть за допомогою комп'ютерних ігор

У програму польської мови увійдуть комп'ютерні ігри This War of Mine (для учнів останніх класів середніх шкіл) та Gra Szyfrów (для молодших школярів). З часом у програмі з'являться й нові ігри.

Латина – друга іноземна

Учні 7-8 класів початкової школи, а також учні ліцеїв та технікумів зможуть вивчати латинську мову та культуру. Цей предмет можна вивчати за бажанням і вибрати як другу іноземну мову.

"Зубрити" латинь нікого не змушуватимуть – натомість покажуть вплив латинської мови та давньої греко-римської культури на сучасні європейські мови та культуру.

Учні початкових та середніх шкіл з України можуть легально перебувати в Польщі до 31 серпня 2024 року, а випускники старших класів, які складатимуть іспити – до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, у Польщі внесли зміни до закону про допомогу українським біженцям – який термін легального перебування.

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