Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Польщі запровадили зміни для школярів: що варто знати учням з України

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
411
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Польщі запровадили зміни для школярів: що варто знати учням з України

Школяр молодших класів. / Фото: www.credits

Для учнів в школах Польщі від 1 вересня 2023 року запровадили нововведення.

У Польщі для учнів шкіл від 1 вересня впроваджують зміни у системі навчання.   

Про це пише Yavp.PL.

Так, у 1 та 2 класі середньої школи (ліцеї, технікуми, професійні школи) тепер викладатимуть предмет "Бізнес і менеджмент". Мета – вдосконалити навички командної роботи учнів на прикладах поточних та місцевих бізнес-кейсів. Більшу увагу приділятимуть особистим фінансам, а не макроекономіці.

Польську вивчатимуть за допомогою комп'ютерних ігор

У програму польської мови увійдуть комп'ютерні ігри This War of Mine (для учнів останніх класів середніх шкіл) та Gra Szyfrów (для молодших школярів). З часом у програмі з'являться й нові ігри. 

Латина – друга іноземна

Учні 7-8 класів початкової школи, а також учні ліцеїв та технікумів зможуть вивчати латинську мову та культуру. Цей предмет можна вивчати за бажанням і вибрати як другу іноземну мову.

"Зубрити" латинь нікого не змушуватимуть – натомість покажуть вплив латинської мови та давньої греко-римської культури на сучасні європейські мови та культуру.

Учні початкових та середніх шкіл з України можуть легально перебувати в Польщі до 31 серпня 2024 року, а випускники старших класів, які складатимуть іспити – до 30 вересня 2024 року. 

Нагадаємо, у Польщі внесли зміни до закону про допомогу українським біженцям – який термін легального перебування.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
411
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація