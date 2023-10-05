У Польщі заступник мера за секс звільняв жінок від роботи: подробиці скандалу

У Польщі виник скандал: заступник мера міста Новогард вимагав від жінок сексуальні послуги в обмін на звільнення від призначених громадських робіт. Також він видавав фальшиві довідки про вакцинацію від коронавірусу.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Наразі віце-мера Новогарда підозрюють у скоєнні 20 злочинів. П'ять з них стосуються правопорушень корупційного характеру. Більшість з них пов'язані з пропозицією сексуальних послуг в обмін на звільнення з роботи в муніципалітеті. Як стверджується, він запевняв жертв, що їхні вироки будуть скасовані, якщо вони погодяться надати йому сексуальні послуги.

Його також звинувачують у тому, що він виступав посередником у видачі фальшивих довідок про щеплення від COVID-19.

"Обвинувачений, маючи доступ до людей, які могли зробити такі записи, організовував послуги для тих, хто не хотів робити таке щеплення", - пояснив прокурор Марцін Лоренц.

Заступник міського голови, який наразі перебуває під вартою, визнав усі пред'явлені йому звинувачення та висловив готовність добровільно понести покарання. Сторона обвинувачення запропонувала покарання у вигляді трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі. Крім того, прокурор вимагає грошового штрафу та 10-річної заборони обвинуваченому обіймати будь-які посади в органах та установах державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Польщі чоловіка оштрафували на 500 злотих через страшний сон.

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