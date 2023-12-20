У Польщі засудили 11 громадян України за допомогу Росії: хто ці люди і як їх покарали

У Польщі засудили 11 громадян України та 3 росіян і білорусів за шпигунство на користь Росії. Серед покараних - в основному молоді чоловіки з різних регіонів України.

Про це пишуть польські видання radio.lublin.pl та РАР.

Що відомо про російських шпигунів та як їх покарали

Частина підсудних подали клопотання про винесення обвинувального вироку без судового розгляду, справи інших - розглядатимуться в окремих судових засіданнях.

Українців, росіянина та білорусів звинуватили у шпигунстві, а також у створенні організованої злочинної групи. Спільникам РФ призначили від 1,1 року до 6 років позбавлення волі, штрафи від 1 тис. до 15 тис. злотих і конфіскацію отриманої винагороди. Неповнолітнього хлопця відправлять до виховного центру і зобов’яжуть продовжити навчання.

Серед засуджених є 11 українців, польське видання опублікувало їхні дані:

19-річний Богдан С. з Полтави,

19-річний Артем А. з Херсона,

23-річний Дмитро С. з Мелітополя,

33-річний Роман З. з Миколаєва,

18-річний Ростислав К. з Кривого Рогу,

29-річний Андрій П. з Кривого Рогу,

26-річний Олексій П. з Кривого Рогу,

24-річний Вадим М. з Вінниці,

44-річний Ярослав Б. з Долини,

17-річний Богдан К. з Дубна,

17-річний Артур М. з Чернігова.

Розслідування стосується загалом 12 українців, трьох студентів з Білорусі та росіянина, який грає у Першій хокейній лізі. У справі було затримано 16 осіб.

"Ми маємо справу з таким сучасним, можливо, досі невідомим способом ведення, або фактично організації, шпигунської мережі на території країни. Я переконаний, що це досить незвично, щось нове не тільки на території Польщі, але й усього ЄС", - сказав прокурор Пьотр Лопатинський.

Що відомо про шпигунську мережу у Польщі

Шпигуни діяли від січня до березня 2023 року у Хелмі, Медиці, Перемишлі, а також у Жешуві, Варшаві та Помор'ї. Вони проводили розвідку військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, відстежували і документували проходження транспортних засобів з військовою та гуманітарною допомогою для України.

Вони також готувалися до диверсій на залізниці. Жоден з обвинувачених не з'явився в залі суду під час оголошення вироку.

Вирок, винесений Люблінським воєводським судом, не є остаточним, але через добровільне виконання вироку можливості його оскарження обмежені.

Нагадаємо, раніше у Польщі заарештували російського хокеїста, який шпигував на користь Кремля.

Також у липні 2023 року стало відомо про арешт українця, який шпигував на користь РФ. Затриманий шпигун діяв переважно на Помор'ї. Він фотографував порт у Гдині, військовий аеропорт у цьому районі, а також техніку, яку використовували польські солдати. Фотографії він передав російській розвідці, за що отримував винагороду.

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