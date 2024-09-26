У Польщі засудили українця і білоруса за шпигунство і підготовку диверсій на користь РФ

У польському Любліні засудили українця та білоруса до тюремного ув'язнення і штрафу за шпигунство і підготовку диверсій в інтересах Росії.

Про це пишуть польські виданння РАР і Wnp.pl.

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За діяльність в організованій групі, спрямованій на вчинення злочинів проти Польщі, шпигунство на користь РФ та зберігання марихуани суд в Любліні засудив Максима Л. до шести років позбавлення волі та 15 тис. злотих штрафу.

Владислав П. за участь у групі та шпигунство був засуджений до двох років і 10 місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 10 тис. злотих.

"Це була організована злочинна група на чолі з невстановленим чоловіком на ім'я "Андрєй", метою якої був збір шпигунської інформації, яка використовувалася для визначення того, яка допомога і в якій кількості передається в Україну", – розповів суддя Мирослав Бжозовський.

Слідство встановило, що 23-річний Максим Л. та 30-річний Владислав П. діяли у складі групи з січня до березня 2023 року. Вони встановлювали відеореєстратори на життєво важливих транскордонних залізничних сполученнях, якими перевозили військову та гуманітарну допомогу в Україну. До завдань групи також входило спостереження за морськими портами в Гдині, Гданську, аеропортом в Ясьонці та залізничним вокзалом у Ряшеві.

Суд зарахував обвинуваченим перебування під вартою з березня 2023 р. до вересня 2024 р. З огляду на суму покарання, відсутність постійного місця проживання в Польщі та страх залишити країну, суд вирішив, що обидва обвинувачені залишаться під вартою.

Деталі викриття шпигунської групи

Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановили, що 16 громадян України, Білорусі та Росії брали участь у діяльності зовнішньої розвідки РФ. Група діяла щонайменше з січня по червень 2023 року. зокрема, у Білій Підляській, Холмі, Медиці, Перемишлі, Ряшеві та Гданську. Підозрювані, серед яких Максим Л. та Владислав П., були затримані в різних місцях Польщі в період з 3 березня до 1 серпня 2023 року.

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Учасники групи спілкувалися через Telegram з чоловіком, який представлявся Андрєєм, Анджеєм або Габріелем К., а також з іншими людьми під різними псевдонімами, наприклад Barbados, Рink, Mara і Secret Chat.

"Керуючи діяльністю групи, "Андрєй" планував пустити під укіс потяг з військовим транспортом на території Польщі та України. З цією метою він підшукував серед учасників групи та поза її межами осіб, які за винагороду в розмірі 10 тис. доларів США взяли б на себе виконання цього завдання", – повідомили у польській прокуратурі.

Окремі члени групи займалися, зокрема, придбанням частин для відеокамер, придбанням та реєстрацією SIM-карт, спостереженням та відеореєстрацією на телефон вибраних об’єктів, встановленням GPS-передавачів у потягах, вербуванням нових членів, переказом винагороди за виконану роботу та діяльністю з дезінформації.

За даними слідства, члени групи вели спостереження, серед іншого, за аеропортами Ряшів-Ясьонка та Гдиня-Косаково, залізничним вокзалом у Ряшеві, морськими портами у Гданську та Гдині, оборонним заводом у місті Глівіце, військовою частиною у Перемишлі та терміналом на польсько-українському прикордонному переході Мальховіце-Нижанковичі.

Вони встановили камери на залізничних маршрутах, за допомогою яких, за даними польських спецслужб, "можна було визначити як кількісний так і якісний склад військової допомоги українським військам, а також точні дати та обставини надання допомоги".

Учасники групи також малювали графіті, друкували та розклеювали листівки з антинатовськими та антиукраїнськими гаслами.

За виконання конкретних завдань учасники групи отримували гроші:

від 5 $ - за розміщення листівки,

до 300-400 $ - за встановлення камери,

до 10 тис. $ - за спробу пустити під укіс потяг з військовою допомогою.

Підсудним російські спецслужби платили в криптовалюті.

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Окружний суд у Любліні в листопаді 2023 року отримав обвинувальний акт проти 16-ти підозрюваних у шпигунській діяльності та участі в організованій злочинній групі. Обвинувачені здебільшого визнали свою провину і добровільно здалися на покарання. Вони отримали вироки від шести років до одного року та одного місяця ув'язнення. Суд також зобов'язав їх сплатити штраф у розмірі від 1 тис. до 20 тис. злотих і передати гроші, отримані злочинним шляхом.

Проте суд вирішив виділити в окреме провадження справу 23-річного Максима Л. і 30-річного Владислава П.

Раніше повідомлялося, що Росія веде шпигунську діяльність в Ірландії.

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