У Польщі затримали 20-річного підозрюваного у вбивстві українця

Хлопець підозрюється у причетності до вбивства 36-річного громадянина України.

У польському місті Холм (Хелм) затримали 20-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві громадянина України.

Про це передає видання Wiadomosci.wp.pl.

У ніч з п'ятниці на суботу, 1 липня, на одній з вулиць міста знайшли закривавленого 36-річного чоловіка. У нього були ножові поранення в області грудей. Медикам, які прибули на місце події, врятувати українця не вдалося.

Польські правоохоронці затримали 20-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до злочину. Що стало мотивом злочину, не повідомляється

Раніше повідомлялося, що у Польщі з вікна багатоповерхівки випав 4-річний українець.

Також повідомлялося, що у лікарні у Польщі помер 14-річний українець, якого збив п'яний водій.

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