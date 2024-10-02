У Польщі затримали 38-річного українця: йому загрожує 10 років в'язниці

У Польщі затримали 38-річного українця, якого підозрюють у стрілянині на ринку Варшави. За це чоловікові та його спільникові загрожує 10 років позбавлення волі.

Про це пише польське видання wprost.pl.

На початку вересня у Варшаві на базарі "Олімпія", розташованому у варшавському районі Воля, було скоєно напад на співробітників розвідувально-патрульного відділу Головного управління столичної поліції. Співробітники патрулювали територію ринку і втрутилися в ситуацію з чоловіком. Коли вони збиралися його допитати, в їхній бік пролунали постріли. Поліцейські були змушені застосувати табельну зброю, але нападники однаково зникли в невідомому напрямку.

Внаслідок інциденту був поранений випадковий перехожий. Постраждалого доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. 57-річний чоловік зазнав поранення в ногу, його життю нічого не загрожувало. Від цього моменту правоохоронці розпочали пошуки підозрюваних.

Спочатку був затриманий 38-річний громадянин України, а через кілька днів до рук правоохоронців потрапив 45-річний виходець з Таджикистану.

Місцева прокуратура висунула обом чоловікам звинувачення в нападі на поліцейських шляхом спільного та узгодженого застосування вогнепальної зброї. Суд за клопотанням прокурора ухвалив рішення застосувати до підозрюваних тимчасовий арешт строком на три місяці. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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