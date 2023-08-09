У Польщі затримали 4 осіб, які "наживались на українках та розпусті": фото

У Польщі затримали 4 осіб, який звинувачують у тому, що вони отримували кошти від того, що втягували громадянок України у проституцію та підшукували клієнтів.

Про це пише onet.pl.

Організована злочинна група, яка заробляла на проституції громадянок України, діяла під прикриттям фірми з оренди та прибирання приміщень у Пулавах. Про її ліквідацію оголосило в середу Люблінське воєводське управління поліції.

Група складалася з трьох чоловіків і однієї жінки. Її членам вже висунули звинувачення у справі про отримання матеріальної вигоди від розпусти.

Затримання сутенерки. Фото: KWP w Lublinie

"За керівництво групою відповідатиме 49-річний чоловік з гміни Пулави, який з метою легалізації праці жінок, що займалися проституцією, створив фіктивну фірму, що займалася орендою приміщень і прибиранням. Таким чином, разом з іншими затриманими, він отримував матеріальну вигоду від проституції громадянок України. Члени групи займалися, зокрема, розміщенням оголошень в Інтернеті, наданням приміщень для надання сексуальних послуг та контактами з користувачами", - повідомляє Анджей Фійолек, речник Воєводської комендатури поліції в Любліні.

Затримані сутенери у Польщі. Фото: KWP w Lublinie

Після доставки до Окружної прокуратури в Любліні усім затриманим були пред'явлені звинувачення, а згодом суд тимчасово заарештував їх. Поліція стягнула з підозрюваних понад 50 тисяч злотих у рахунок майбутніх штрафів.

За скоєння злочину лідеру групи загрожує до 10 років позбавлення волі, а іншим - до п'яти років.

Нагадаємо, у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні 3-річного сина Данила. Пару визнали осудними, а тому чоловік і жінка постануть перед правосуддям.

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