У Польщі затримали 5 людей, серед яких відома бізнесменка: нажилися на 39 млн злотих на біженцях з України

У Польщі затримали 5 осіб, серед яких є засновниця популярного кафе у Варшаві. Їх підозрюють в привласненні 39 мільйонів злотих, які призначалися для біженців з України.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Щецинська прокуратура розслідує діяльність організованої злочинної групи, яка, за даними слідства, ошукала громадськість на 39 мільйонів злотих з коштів, призначених для допомоги біженцям з України. Серед обвинувачених - засновник популярного варшавського кафе.

Агнєшка Л., засновниця популярного варшавського кафе Cafe Kulturalna, за рішенням суду перебуває під вартою. Прокуратура висунула їй та ще чотирьом особам звинувачення у зв'язку з діяльністю організованого злочинного угруповання. Підозрювані підозрюються в тому, що обдурили державну скарбницю на 39 мільйонів злотих, призначених для допомоги біженцям з України.

"Розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей. Звинувачення для всіх підозрюваних становлять 39 мільйонів злотих", - пояснила Анна Гавловська-Ринкевич з Регіональної прокуратури в Щецині.

Троє з п'яти підозрюваних перебувають під вартою з травня цього року. Жоден з тих, хто перебуває під слідством, ще не постав перед судом. Звинувачення, висунуті прокуратурою, стосуються, серед іншого, діяльності фонду, головою якого була Аґнєшка Л.

За даними прокуратури, гроші призначалися, зокрема і на харчування для українських біженців. Кав'ярня Аґнєшки Л. організовує кампанії допомоги біженцям, які рятуються від російської агресії, від самого початку війни в Україні. А до того неодноразово допомагало біженцям з інших країн. У меню були страви, призначені, зокрема, для сирійців і чеченців.

У кафе звинувачення заперечують. Там кажуть, що і далі працюватимуть.

Нагадаємо, у Польщі українець влаштував погоню з поліцією та на смерть збив 21-річну дівчину.

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