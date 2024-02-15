У Польщі затримали агента РФ з українським паспортом: чим він займався

Йому загрожує до 12-ти років ув’язнення.

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який діяв в інтересах російських спецслужб.

Про це інформує департамент національної безпеки канцелярії, пише PAP.

Інцидент трапився 31 січня у Вроцлаві. Зловмисник діяв у складі організованого злочинного угруповання і на замовлення російських спецслужб готувалася до вчинення диверсій та актів саботажу. Зокрема, йдеться про підготовку підпалу будівель у Вроцлаві.

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“Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за вказівкою російських спецслужб, планує вчинити на території Польщі дії, спрямовані на підпал об’єктів у Вроцлаві, які розташовані в безпосередній близькості від елементів інфраструктури стратегічного характеру", - йдеться в у повідомленні.

За даними слідства, затриманому висунуто звинувачення щодо участі в міжнародному організованому злочинному угрупованні, а також у плануванні диверсійно-підривної діяльності на території Польщі на замовлення російських спецслужб.

За цей злочин йому загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Польщі під час блокади кордону стався скандал через гуманітарну допомогу Україні та черницю. В пункті пропуску "Медика", де мав бути вантаж з гуманітарною допомогою від краківського "Карітасу" для України, були й нібито автомобільні запчастини з Німеччини.

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