У Польщі затримали батьків 2-річного хлопчика, який ходив підвіконням висотки: що сталося

У польському Хнашуві 2-річний хлопчик напередодні Різдва ходив підвіконням багатоквартирного будинку. Мати та батько хлопчика перебували під впливом наркотиків. Їх затримали і Різдво вони провели в ув'язненні, а не в сімейному колі.

Про це повідомляє rmf24.pl.

Напередодні 25 грудня поліцейські отримали повідомлення про те, що дворічна дитина ходила по підвіконню. Коли патруль прибув на місце, там уже були пожежники, які повідомили, що дитина у безпеці, а вікно зачинили дорослі.

23-річна матір заперечувала факт інциденту. До розмови приєднався 30-річний чоловік жінки, який дуже нервував і постійно намагався відволікти копів від кухні.

Зрештою поліція виявила на кухонному столі марихуану, амфетаміни та фальшиві гроші. Після обстеження пари на наркотики з'ясувалося, що батьки доглядали неповнолітню дитину, перебуваючи під впливом наркотиків.

Їм повідомили про підозру. За зберігання наркотиків їм загрожує до 3 років позбавлення волі, за фальшивомонетництво значно суворіше покарання: від 5 до 25 років позбавлення волі.

Батьки також нестимуть відповідальність за надання неповнолітньої дитини безпосередньої небезпеки для життя або здоров'я, за що Кримінальним кодексом передбачено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Варшаві 26-річна жінка на пізніх термінах вагітності жила зі своїм партнером у бетонному сараї. Коли її знайшла міська варта, вагітна лежала під старими ковдрами. Її госпіталізували.

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