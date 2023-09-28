У Польщі затримали "графа", який лікував жінок сексом: фото

У Польщі затримали 62-річного чоловіка, який представлявся жінкам "аристократом" та виманював у них гроші. Раніше його вже засуджувати за те, що він "лікував жінок сексом".

Про це пише польське видання wprost.pl.

Польська поліція заарештувала 62-річного чоловіка, який ошукав двох жінок на суму майже 20 000 злотих. Чоловік вже мав судимість за подібні злочини. Понад десять років тому він обманом змусив жінок повірити, що може вилікувати їх за допомогою статевого акту.

Цього разу шахрай стверджував, що є багатим аристократом, який має зв'язки, зокрема, з іспанською королівською родиною. Чоловік видавав себе за іспанського графа, який живе в розкоші. Він хвалився золотом та дорогими годинниками, позував на тлі нібито його приватного літака, яхти і дорогих магазинів у престижних місцях.

"Іспанський граф" переконував жінок, що у нього виникли тимчасові фінансові труднощі, пов'язані з тим, що банк заблокував його платіжні картки. Щоб вирішити ситуацію, він просив жінок позичити йому різні суми грошей на квиток на літак або на термінову медичну процедуру. Натомість він пропонував запрошення до Іспанії та гостинність у своєму маєтку.

62-річному чоловікові вдалося ошукати двох жінок, які подали офіційну заяву в поліцію. "Іспанський граф" виманив у них майже 20 000 злотих. Однак слідчі припускають, що жертв може бути більше, але поки що ці люди ще не звернулися до поліції.

Польські видання пишуть, що "граф" вийшов з в'язниці кілька років тому. Тоді він "лікував" онкохворих за допомогою сексу за 1300 злотих. Своїм жертвам він представлявся тестем Антоніо Бандераса.

Нагадаємо, у Польщі священники у храмі влаштували оргію, чоловіка-повію "відбивали" поліція та медики.

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