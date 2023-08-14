У Польщі затримали росіян, які поширювали листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер"

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер".

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, росіянам інкримінували шпигунство – їх заарештували.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ писали, що у Кракові та Варшаві невідомі розклеювали листівки із закликами приєднатися до ПВК "Вагнер". Ці "запрошення" містять QR-код, який веде на російськомовний сайт.

Читайте також: