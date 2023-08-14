У Польщі затримали росіян, які поширювали листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер"

Днями у Польщі з'явилися "запрошення" стати найманцями терористичної ПВК "Вагнер".
У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер".
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.
За його словами, росіянам інкримінували шпигунство – їх заарештували.
Нагадаємо, раніше польські ЗМІ писали, що у Кракові та Варшаві невідомі розклеювали листівки із закликами приєднатися до ПВК "Вагнер". Ці "запрошення" містять QR-код, який веде на російськомовний сайт.
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