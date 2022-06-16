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У Польщі затримали росіянина і того ж дня його вислали із країни: що сталося

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У Польщі затримали росіянина і того ж дня його вислали із країни: що сталося

Фото: pixabay.com

У Варшаві співробітники прикордонної варти затримали громадянина Росії. Того ж дня його вислали із країни.

Затримання сталося під час проведення "вуличної акції"  ще 6 червня, але стало відомо лише тепер.

Про це пише видання The Warsaw.

Як зазначається, "вулична акція" відбувалася на вулиці Karolkowej у Варшаві. Її свідками стали відвідувачі кав'ярні на терасі. Вони впали на землю, побачивши озброєних силовиків у балаклавах, які вискакували з машини. Тоді ж і було затримано росіянина.

У польській прикордонній варті пояснили, що громадянин РФ перебував у Польщі нелегально. На підставі адміністративного рішення його зобов'язали залишити країну. Як довго він перебував нелегально у Польщі, невідомо. 

Повідомляється лише, що висилали росіянина з міркувань безпеки, громадського порядку чи інтересів Польщі. Інші подробиці справи у прикордонній варті не повідомили.

Як повідомлялося, Росія знову погрожує Польщі "пропорційною реакцією" за "нарощування сил НАТО"

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