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У Польщі затримали російського шпигуна: ним виявився громадянин України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1436
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У Польщі затримали російського шпигуна: ним виявився громадянин України

У Польщі затримали українця, який шпигував на Росію

Українець передавав дані Росії про постачання зброї до України.

У Польщі затримали ще одного російського шпигуна. Ним виявився громадянин України, який мешкав у сусідній державі від 2019 року. 

Про це пише rmf24.pl. 

У Польщі затримали члена шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки, він потрапив до рук співробітників Агентства внутрішньої безпеки.

Це вже п'ятнадцята особа, якій висунули звинувачення в рамках масштабного розслідування, проведеного Люблінським відділом Національної прокуратури.

Затриманий є громадянином України. У сусідній країні він перебуває з 2019 року. Постійного місця проживання не мав, мешкав у різних населених пунктах. Його затримали його у Конині.

Затриманий шпигун діяв переважно на Помор'ї. Він фотографував порт у Гдині, військовий аеропорт у цьому районі, а також фотографував техніку, яку використовували польські солдати. Фотографії він передав російській розвідці, за що отримував винагороду.

Чоловікові висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі та діяльності на користь іноземної розвідки всупереч інтересам Республіки Польща. Він був заарештований.

Затриманий громадянин України є 15-м членом шпигунської мережі, ліквідованої кілька місяців тому, до якої входили громадяни кількох країн. Ця група відстежувала, серед іншого, вантажі з поставками зброї в Україну. Крім того, за даними служб, вона готувала диверсії на території Польщі. 

Нагадаємо, Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24.

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Дата публікації
Перегляди
1436
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