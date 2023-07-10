У Польщі затримали російського шпигуна: ним виявився громадянин України

У Польщі затримали ще одного російського шпигуна. Ним виявився громадянин України, який мешкав у сусідній державі від 2019 року.

Про це пише rmf24.pl.

У Польщі затримали члена шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки, він потрапив до рук співробітників Агентства внутрішньої безпеки.

Це вже п'ятнадцята особа, якій висунули звинувачення в рамках масштабного розслідування, проведеного Люблінським відділом Національної прокуратури.

Затриманий є громадянином України. У сусідній країні він перебуває з 2019 року. Постійного місця проживання не мав, мешкав у різних населених пунктах. Його затримали його у Конині.

Затриманий шпигун діяв переважно на Помор'ї. Він фотографував порт у Гдині, військовий аеропорт у цьому районі, а також фотографував техніку, яку використовували польські солдати. Фотографії він передав російській розвідці, за що отримував винагороду.

Чоловікові висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі та діяльності на користь іноземної розвідки всупереч інтересам Республіки Польща. Він був заарештований.

Затриманий громадянин України є 15-м членом шпигунської мережі, ліквідованої кілька місяців тому, до якої входили громадяни кількох країн. Ця група відстежувала, серед іншого, вантажі з поставками зброї в Україну. Крім того, за даними служб, вона готувала диверсії на території Польщі.

Нагадаємо, Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24.

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