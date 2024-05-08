У Польщі затримали російського військового, який втік із фронту в Україні - ЗМІ

Російський військовий був у цивільному та без зброї.

На кордоні із Польщею затримала російського дизертира, який втік із українського фронту та перетнув білоруський міграційний канал, організований режимом Лукашенка.

Про це повідомляє польське видання RMF FM.

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Як з'ясував кореспондент RMF FM Кшиштоф Засада, затриманому російському військовому - 41 рік. Він був у цивільному та без зброї.

За словами польського журналіста, російський військовий намагався нелегально потрапити до Польщі через Білорусь, прямо з українського фронту. В окупанта виявили військові документи, зокрема контракт з армією про участь у війні проти України.

"Щоб потрапити на Захід, росіянин намагався скористатися каналом міграції, організованим режимом Олександра Лукашенка, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії", - зазначили у RMF FM.

Зазначається, що 41-річного дезертира ретельно перевіряють польські служби.

Тим часом у Підляській прикордонній службі, чиї військовослужбовці затримали росіянина, не хочуть коментувати повідомлення.

Нагадаємо, Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї.

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