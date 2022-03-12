У Польщі затримали шахраїв, які вимагали гроші від українських біженців

У Польщі затримали шахраїв, які вимагали гроші від українських біженців

Зловмисники хотіли заробити на людському горі. За шахрайство їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Польщі поліцейські затримали двох осіб, які вимагали від біженців з України гроші.

Про це інформує "Польське радіо".

Зловмисники запропонували українцям безкоштовно перевезти їх до Німеччини. Проте під час дороги почали вимагати 150 євро оплати за свої послуги.

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Група з чотирьох українських жінок і трьох дітей хотіла дістатися до Німеччини. Підвезти вимушених переселенців запропонувала жінка та її знайомий. Проте у дорозі шахраї почали вимагати по 150 євро за кожного пасажира. Жінки попросили зупинитися і повернулися до пункту прийому біженців. Там до них підійшов поліцейський, який звернув увагу, що українки — у сльозах.

Польські правоохоронці затримали зловмисників. За шахрайство їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Ці люди хотіли заробити на людському горі, вони обманювали біженців, котрі втікають від війни в Україні. Тому вони заслуговують на найбільше засудження", — зазначиа речник головного управління поліції інспектор Маріуш Цярка.

Нагадаємо, що у Польщі 49-річний чоловік познущався з 19-річної українки, яка втекла від війни.

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