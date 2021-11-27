У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

Українці допомагали 10 особам потрапити до Польщі.

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.

Також читайте Забув на заправці тисячі злотих: у Польщі українцеві місцеві мешканці повернули загублені гроші

Про це повідомили у пресслужбі Підляської поліції.

Українців затримали 26 листопада поблизу села Високий міст. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до Польщі.

Відзначається, що 10 осіб, які незаконно перетнули кордон, чекали на кур'єрів у лісі.

Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Moście osoby, to obywatele Ukrainy zamieszkujący w Polsce. W lesie na kurierów czekało 10 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти суботи, 27 листопада, нелегали намагалися прорвати кордон: поранено двоє польських військових.

Читайте також:

Мігрантська криза є елементом гібридної війни Росії — дипломат

Ірак добровільно евакуював з Білорусі понад 600 осіб