У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

Українці допомагали 10 особам потрапити до Польщі.
У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.
Про це повідомили у пресслужбі Підляської поліції.
Українців затримали 26 листопада поблизу села Високий міст. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до Польщі.
Відзначається, що 10 осіб, які незаконно перетнули кордон, чекали на кур'єрів у лісі.
Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Moście osoby, to obywatele Ukrainy zamieszkujący w Polsce. W lesie na kurierów czekało 10 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021
Нагадаємо, у Польщі у ніч проти суботи, 27 листопада, нелегали намагалися прорвати кордон: поранено двоє польських військових.
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