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У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

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У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

Associated Press

Українці допомагали 10 особам потрапити до Польщі.

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни. 

Про це повідомили у пресслужбі Підляської поліції. 

Українців затримали 26 листопада поблизу села Високий міст. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до Польщі. 

Відзначається, що 10 осіб, які незаконно перетнули кордон, чекали на кур'єрів у лісі. 

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти суботи, 27 листопада, нелегали намагалися прорвати кордон: поранено двоє польських військових.

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