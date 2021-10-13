У Польщі затримали українців, які допомагали незаконно перетинати кордон з Білорусі

У Польщі прикордонники затримали двох громадян України і двох громадян Сирії, котрі допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.

Про це повідомляє "Польське радіо".

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Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі затримали у вівторок чотирьох іноземців, з яких двоє – українці, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. За словами польських прикордонників, інші двоє затриманих – громадяни Сирії із німецькими посвідками на проживання.

"Від початку цього року працівники Підляського відділу Прикордонної служби затримали 250 осіб, серед яких були теж громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі", - повідомляють у прикордонній службі.

Раніше прикордонна служба поінформувала, що у вівторок зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Усі спроби зірвали. Від початку жовтня на цьому відрізку кордону таких спроб було вже 6,7 тис., а від початку року – 18,3 тис.

Зазначимо, польський уряд ухвалив законопроект, що передбачає побудову на польсько-білоруському кордоні постійної, міцної та високої огорожі із моніторингом. За словами влади, це має допомогти зупинити потік нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.

Крім того, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенки у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня президент Анджей Дуда продовжив його ще на 60 днів.