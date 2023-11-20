У Польщі затримали українця – підозрюють у вбивстві дружини і двох дітей: що відомо

У Познані затримали громадянина України за підозрою у вбивстві дружини і двох малолітніх дітей. Йдеться про 42-річного чоловіка, який, за поки нез'ясованих обставин, вбив свою 29-річну дружину і двох дітей віком 1,5 і 4,5 роки.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на речника Окружної прокуратури у Познані Лукаша Вавжиняка і генконсула України у Вроцлаві Юрія Токара.

"Я підтверджую, що затримано особу – батька двох дівчат і чоловіка жінки, тіла яких ми виявили. Сьогодні буде проведено розтини тіл трьох загиблих. Ми плануємо допитати цього чоловіка. Чоловік, жінка і діти є українцями", - заявив Вавжиняк.

Як повідомив прокурор, українська родина перебувала у Познані від 2019 року, вони проживали у приватному будинку.

За даними польських органів ця родина вважалася благополучною, чоловік займався бізнесом. Як писали польські ЗМІ, сімейна трагедія сталася в суботу, 18 листопада, у передмісті Познані.

Нагадаємо, у Польщі вранці 19 листопада сталася смертельна аварія – автобус з десятьма українцями розбився неподалік українського кордону. Внаслідок ДТП загинули троє українці – дві жінки та 6-річна дитина (подробиці, фото).

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