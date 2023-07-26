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У Польщі затримали українця, який незаконно переправляв людей через кордон

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Польщі затримали українця, який незаконно переправляв людей через кордон

У Польщі затримали українця за незаконне переправлення людей через кордон / Фото: strazgraniczna.pl

Розцінки за перевезення мігрантів становили від 200 до 1000 євро за особу.

У Польщі був затриманий 29-річний громадянин України, який підозрюється у незаконному переправлені мігрантів з під польсько-білоруського кордону до країн Західної Європи.

Про це інформує пресслужба польської прикордонної служби.

Польські слідчі повідомили, що затриманий громадянин України був причетний до організації незаконного перетину кордону Польщі, отримуючи гроші за переправлення нелегальних мігрантів "з-під польсько-білоруського кордону до країн Західної Європи".

"Розцінки за перевезення мігрантів становили від 200 до 1000 євро за особу, завдяки чому громадянин України отримував значні прибутки від нелегальної процедури", – йдеться в заяві польських прикордонників.

Під час обшуків за місцем проживання було виявлено 11 платіжних карток, три ноутбуки, планшет, п’ять мобільних телефонів, сім-картки різних мереж і пакунок зі шнурком, що містив 0,6 грама канабісу.

Чоловіка звинуватили в участі в "організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону". Місцевий суд затримав чоловіка на три місяці. За скоєне громадянину України загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Польщі Варшаві поліція посеред вулиці знайшла 8-річну дівчинку з України. Дитина плакала та сказала, що її тут покинув вітчим

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі в Медиці мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, яка була припаркована: 8 пасажирів отримали травми різної складності.

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Дата публікації
Перегляди
708
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