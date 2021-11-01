У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів: подробиці

У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів: подробиці

Загалом водії перевозили 10 мігрантів.

Минулої доби в Польщі затримали чотирьох осіб, які перевозили нелегальних мігрантів від польсько-білоруського кордону далі вглиб ЄС. Серед водіїв був громадянин України.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що перший автомобіль з громадянином Польщі зупинили у населеному пункті Соболево. В транспорті перебували троє афганців. У Стадниках зупинили громадянина Йорданії, який перевозив двох турків. В Щити-Дзенцьолово викрили громадянина В’єтнаму й двох курдів. Громадянина України затримали в місті Більськ-Підляський. В його автомобілі перебували троє пасажирів курдів.

"Усі люди, яких перевозили, знаходились у нашій країні незаконно. Їх передали співробітникам прикордонної служби. Водіїв затримано за сприяння мігрантам у незаконному перетині кордону", - відзначає пресслужба поліції.

Нагадаємо:

У Польщі в неділю, 17 жовтня, поблизу села Радзівіллув у гміні Пуща-Марянська затримали українця , який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку. Українець віз нелегалів в автівці кур'єрської компанії.

, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку. Українець віз нелегалів в автівці кур'єрської компанії. Тим часом поляки вийшли на вулиці через новий закон, що легалізує депортацію біженців. Тисячі людей у Варшаві і Кракові вирішили стати на захист мігрантів, що нині застрягли на польсько-білоруському кордоні. Учасники акції називають нещодавно ухвалений закон, який дозволяє чиновникам довільно відмовляти прохачам притулку, - жорстоким.

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