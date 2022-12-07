У Польщі затримали українця, який видурив понад 50 тисяч злотих: як діяв шахрай

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Польщі 21-річного громадянина України, який в шахрайський спосіб знімав чужі гроші в банкоматах за кодами BLIK. Зловмисник зумів виманити що найменше 50 тис. злотих ( близько $11 150).

Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

У середині листопада користувачка Мережі виставила на продаж сукню на одному з інтернет-аукціонів. Невдовзі з нею зв’язався шахрай, нібито зацікавлений у покупці. Жінка отримала від нього СМС-повідомлення, що він хоче оплатити сукню, і надіслала посилання, за яким мала б отримати перераховані на її рахунок гроші.

Також читайте Хотіли заробити на українцях: у Польщі викрили компанію на мільйонних оборудках із розміщенням біженців

Потерпіла відкрила посилання і перейшла на фальшивий сайт електронного банкінгу. Під час спроби увійти до свого "нібито" облікового запису вона отримала СМС-код який дозволив їй додати до свого облікового запису новий пристрій (комп’ютер або телефон).

Прийнявши згоду, вона дозволила шахраям розпоряджатися її грошима. З її облікового запису зловмисники здійснювали онлайн-покупки, перекази та зняття коштів у банкоматах за допомогою коду BLIK на загальну суму майже 7 000 злотих.

Коли жінка зрозуміла, що її обманули і вона втратила всі накопичені, звернулася із заявою до поліції. Справою зайнялися поліцейські, які вистежили одного з аферистів. Його взяли на "гарячому".

Шахраєм виявився вже згаданий 21-річний українець, який тимчасово проживає в районі Познані.

За даними поліції, підозрюваний близько місяця знімав гроші з банкоматів таким методом за допомогою коду BLIK, отримавши незаконно щонайменше 50 тис. злотих. Чоловікові інкримінували шахрайство, за яке йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Окружний суд у Лешні за клопотанням прокуратури заарештував підозрюваного на три місяці.

Нагадаємо, у Польщі затримали шахраїв, які організовували незаконний перетин кордону іноземцями. Група осіб з двох українців та росіянина виготовляла для іноземців фальшиві документи про працевлаштування у Польщі. Це дозволяло нелегалам подавати документи на отримання польської візи.