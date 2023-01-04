У Польщі затримали українця, який віз незвичну контрабанду: хотів за сотні тисяч злотих продати птахів

У Польщі один сокіл коштує сотні тисяч злотих.

У Польщі затримали українця, який перевозив незвичну контрабанду - п'ятьох соколів, яких він виловив і намагався перевезти за кордон, щоб продати.

Про це пише Національна податкова інспекція Польщі.

За даними польського органу, на пункті пропуску в Медиці в 57-річного українця виявили 5 соколів, яких перевозили в жахливих умовах - зі зв’язаними крилами, кігтями та дзьобами. Щоб птахи поводились тихо, їх напоїли ймовірно снодійними препаратами.

Фото: Krajowa Adm.Skarbowa

Цей вид у Польщі перебуває під охороною через загрозу зникнення. Один такий сокіл коштує кілька сотень тисяч злотих. Ймовірно птахів українець хотів продати на чорному ринку.

"Можливо, птахи були нещодавно виловлені з дикої природи, про що свідчить відсутність одомашнення тварин. Ці соколи зустрічаються у Фінляндії та Норвегії і мігрують над Україною, поблизу Одеси. Співробітники податкової інспекції транспортували їх до центру реабілітації тварин, де вони перебуватимуть до рішення суду", - йдеться у повідомленні.

Фото: Krajowa Adm.Skarbowa

Українцю за контрабанду соколів загрожує до 5 років позбавлення волі. Також його хочуть покарати за жорстоке поводження з птахами.

Нагадаємо, у польському селі Сечебожиці вибухнув пакет, залишений перед будинком однієї з родин. Як результат, 31-річна жінка зазнала тяжких поранень - права рука польки була ампутована, а на лівій поранення, триває боротьба за збереження її зору.

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