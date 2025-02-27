У Польщі розслідують серію жорстоких вбивств пенсіонерів: серед підозрюваних — українець (фото)

За останні два тижні у Варшаві сталося кілька вбивств і пограбувань літніх жінок.

У Польщі затримали українця, який підозрюється у вбивстві та пограбуванні трьох літніх жінок, а також його 43-річного польського спільника.

Про це повідомляє видання Haloursynow

У Варшаві за останні два тижні відбулися вбивства та пограбування трьох літніх жінок. Підозрювані, український та польський громадяни, визнали свою провину. Жертв знайшли задушеними, а з квартир зникли цінні речі. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Польська поліція показала момент затримання двох чоловіків, які підозрюються у вбивствах трьох жінок. Один із них намагався втекти через балкон, а для другого зрізали двері та використали світло-шумову гранату. Прокурор порівняв їх з "Родіонами Раскольниковими".

Українець і поляк вбивали та грабували літніх жінок у Варшаві / Фото: Haloursynow

Українець і поляк вбивали та грабували літніх жінок у Варшаві / Фото: Haloursynow

Перша жертва – 80-річна колишня лікарка, яку знайшли мертвою 16 лютого. Вона була задушена, в квартирі були сліди боротьби, злочинець намагався приховати сліди, використовуючи чистячі засоби. Зникли цінні речі, зокрема картини та банківські картки. 25 лютого знайдено тіло 73-річної жінки, яку злочинець змусив зателефонувати в банк для доступу до рахунку. Працівниця банку запідозрила підозріле і викликала поліцію. 23 лютого виявлено тіло 89-річної жінки, з квартири зникли картини. Причина смерті — задушення.

Фото: Haloursynow

Фото: Haloursynow

Фото: Haloursynow

Прокурор Польщі згадав Достоєвського, заявивши, що за злочини прийде покарання. Польського підозрюваного затримали під наркотичним сп’янінням, раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало трьох працівниць одного з одеських університетів через корупційну історію з дипломами.

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