У Польщі розслідують серію жорстоких вбивств пенсіонерів: серед підозрюваних — українець (фото)

За останні два тижні у Варшаві сталося кілька вбивств і пограбувань літніх жінок.
У Польщі затримали українця, який підозрюється у вбивстві та пограбуванні трьох літніх жінок, а також його 43-річного польського спільника.
Про це повідомляє видання Haloursynow
У Варшаві за останні два тижні відбулися вбивства та пограбування трьох літніх жінок. Підозрювані, український та польський громадяни, визнали свою провину. Жертв знайшли задушеними, а з квартир зникли цінні речі. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.
Польська поліція показала момент затримання двох чоловіків, які підозрюються у вбивствах трьох жінок. Один із них намагався втекти через балкон, а для другого зрізали двері та використали світло-шумову гранату. Прокурор порівняв їх з "Родіонами Раскольниковими".
Перша жертва – 80-річна колишня лікарка, яку знайшли мертвою 16 лютого. Вона була задушена, в квартирі були сліди боротьби, злочинець намагався приховати сліди, використовуючи чистячі засоби. Зникли цінні речі, зокрема картини та банківські картки. 25 лютого знайдено тіло 73-річної жінки, яку злочинець змусив зателефонувати в банк для доступу до рахунку. Працівниця банку запідозрила підозріле і викликала поліцію. 23 лютого виявлено тіло 89-річної жінки, з квартири зникли картини. Причина смерті — задушення.
Прокурор Польщі згадав Достоєвського, заявивши, що за злочини прийде покарання. Польського підозрюваного затримали під наркотичним сп’янінням, раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало трьох працівниць одного з одеських університетів через корупційну історію з дипломами.
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