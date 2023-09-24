У Польщі заявили про намір створити найсильнішу армію у Європі

Голова Міноборони Польщі заявив, що це необхідно, щоб стримувати потенційних агресорів.

У Польщі заявив про намір створити найсильнішу сухопутну армію у Європі, яка буде налічувати 300 тисяч солдатів.

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Про це заявив Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує "Польське радіо".

Блащак під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії Блащак заявив, що Військо польське має стати найбільш потужною армією у Європі.

Присягу у суботу склали 850 бійців Збройних сил Польщі. Повідомляється, що це найбільша група військових, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Блащак під час виступу перед бійцями заявив, що армія повинна стати найсильнішою, щоб стримувати агресорів та для того, щоб у Москві не наважилися на вторгнення.

"А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - сказав Блащак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський дорогою із заокеанського турне зробив коротку зупинку в Польщі, щоб нагородити двох польських волонтерів.

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