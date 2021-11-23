У Польщі заявили про зменшення напливу мігрантів до Білорусі

У Польщі заявили про зменшення напливу мігрантів до Білорусі

За словами польського прем'єра, це сталося завдяки "скоординованому дипломатичному наступові Варшави".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про зменшення потоку нелегальних мігрантів до Білорусі.

Про це інформує польське видання PAP.

За його словами, це сталося завдяки "скоординованому дипломатичному наступові Польщі".

Моравецький повідомив, що завдяки переговорам з іракським прем'єр-міністром, владою автономних регіонів Курдистану, Туреччиною і Узбекистаном, станом на сьогодні потік нових мігрантів до Білорусі набагато менший, ніж раніше.

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"Це перший крок до розрядки кризи, спричиненої Білоруссю", — вважає польський прем’єр.

Він переконаний, що Олександр Лукашенко створив політичну кризу для тиску на Європейський Союз.

"Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафія, у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС і елемент хаосу, який, на думку Лукашенка, найкраще служитиме його цілям", — підсумував Моравецький.

Як повідомляє DW, 22 листопада із Мінська у свої країни повернулися 118 мігрантів. Сьогодні з мінського аеропорту мали відправити ще одну групу мігрантів. Проте зазначається, що це не ті люди, які перебувають на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів із Білорусі до України.

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