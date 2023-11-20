У Польщі заявили, що Білорусь намагається налагодити діалог для "відбілювання" свого іміджу

Влада Білорусі намагається знайти можливість до діалогу з Польщею, щоб "відбілити" свій імідж на міжнародній арені.

Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін.

"Росія і Білорусь продовжують операції проти Польщі, спрямовані на руйнування іміджу Польщі, підрив взаємної довіри між поляками та українцями, висміювання структур безпеки Польщі та сіяння тривоги в нашому суспільстві", — заявив він.

Жарін зазначив, що. Останнім часом пропаганда Кремля намагається дискредитувати польську обороноздатність, просуваючи тезу про те, що. Потенціал польської армії перебільшений.

"Водночас рішення польського Міністерства оборони про створення танкового батальйону на сході країни було "інтерпретовано" кремлівською пропагандою — зокрема й Пєсковим — як крок до ескалації напруженості у відносинах із Мінськом і Москвою", — заявив він.

Він заявив, що згідно з раніше проведеними операціями, спрямованими на сварку поляків і українців шляхом надання розголосу подіям (реальним або вигаданим), здатним послабити взаємну довіру між двома народами, пропаганда Росії зараз акцентує на протесті польських перевізників на кордоні з Україною.

"У пропагандистській діяльності режиму Лукашенка щодо Польщі простежується така тенденція — подаються сигнали про відкритість Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі", — заявив він.

Разом з тим, за словами представника польського уряду, режим так званого "президента" Білорусі Лукашенка намагається представити політику Варшави як агресивну та провокаційну.

"Подібні наративи білоруського режиму слід сприймати як спробу використати поствиборчу ситуацію в Польщі для пом’якшення позиції польського уряду щодо ворожих дій Мінська, а також для відбілювання свого іміджу, повного фальші", — заявив він.

Чиновник додав, що операція з дестабілізації польсько-білоруського кордону з використанням штучної міграції, яку Лукашенко почав ще у 2021 році, все ще продовжується.

"Ця операція також постійно супроводжується дезінформаційною діяльністю, що полягає в постійному повторенні звинувачень на адресу Польщі у скоєнні — руками прикордонних служб — геноциду щодо "біженців", які перетинають або намагаються перетнути прикордонний бар'єр", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь причетна до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України.

Крім того, ми раніше інформували, що польський прикордонник вистрілив у мігранта, який прорвався з Білорусі.

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