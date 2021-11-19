У Польщі заявили, що мігрантів біля кордонів з Білоруссю не залишилося: куди їх вивезли

У Польщі заявили, що мігрантів біля кордонів з Білоруссю не залишилося: куди їх вивезли

Частина мігрантів відлетіла додому.

У Польщі заявляють, що в районі переходу в "Кузниці" не залишилося мігрантів, які перебували там понад тиждень.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожі в Twitter.

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"Начальник прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що в районі переходу в Кузниці більше немає небезпечних мігрантів, більшість з них було розміщено в логістичному центрі, а решта вилетіла додому увечері. Наші служби підтверджують це", - написав він.

Водночас Естонія вирішила направила майже сотню військових до Польщі. Зокрема, йдеться про добровольців і резервістів, а також групу військової поліції.

"Наразі я підписав протокол для ухвалення рішення, яке полягає в тому, що ми відправимо в Польщу майже сотню осіб", - сказав міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє ERR.

Нагадаємо, влада Білорусі заявила, що станом на 18 листопада на території країни перебуває приблизно 7 тисяч біженців. Водночас у так званих стихійних таборах на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю розмістилися близько 2 тисячі мігрантів.

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