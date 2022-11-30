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У Польщi заявили, що міністерка оборони Німеччини обіцяє висунути пропозицію уряду щодо Patriot

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Польщi заявили, що міністерка оборони Німеччини обіцяє висунути пропозицію уряду щодо Patriot

Фото: Associated Press

Польський міністр оборони поговорив з німецькою колегою.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пообіцяла представити уряду пропозицію про розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України.

Про це повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Голова Міноборони Польщі провів розмову зі своєю німецькою колегою. З його слів, у розмові з Ламбрехт  "ще раз переконав", що розгортання Patriot в Україні підвищить безпеку і Польщі, і України.

"Ламбрехт заявила, що представить цю пропозицію уряду. Я сподіваюся на схвалення. Я заявив про підтримку під час можливих переговорів на форумі НАТО", - зауважив Блащак.

Нагадаємо,  голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ веде переговори з союзниками щодо передавання американських систем протиповітряної оборони. З його слів, діалог зрушив із мертвої точки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що поки остаточне рішення про постачання американських систем ППО ще не ухвалили. Втім, в Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

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Перегляди
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