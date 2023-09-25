У Польщі заявили, що Німеччина порушує її суверенітет посиленням візового контролю

Варшава стверджує, що порушення у видачі віз нелегальним мігрантам є випадковою.

Польський голова Міністерства закордонних справ Збіґнєв Рау закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поважати суверенітет Польщі після пропозиції посилити контроль на кордоні через нелегальних мігрантів.

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Про це інформує "Польське радіо".

Польський міністр заявив, що заяви канцлера Німеччини свідчать про спробу втручання у внутрішні справи Польщі та виборчу кампанію, яка відбувається в країні.

Зокрема йдеться про виступ Шольца на мітингу Нюрнберзі, де він висловився за посилення контролю на кордоні з Польщею через нелегальну міграцію.

У МЗС Польщі вважають, що такі заяви порушують принципи суверенної рівності держав, запорукою чого є дружні відносини та співпраця.

Варшава стверджує, що порушення у видачі віз нелегальним мігрантам є випадковою, а всі подібні випадки розслідуються правоохоронними органами. Повідомляєшся, що в рамках розслідування вже затримали сім осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що політика України "шкідлива, болісна і образлива".

Крім того, ми раніше інформували, що США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

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