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У Польщі заявили, що Німеччина порушує її суверенітет посиленням візового контролю

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Польщі заявили, що Німеччина порушує її суверенітет посиленням візового контролю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Варшава стверджує, що порушення у видачі віз нелегальним мігрантам є випадковою.

Польський голова Міністерства закордонних справ Збіґнєв Рау закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поважати суверенітет Польщі після пропозиції посилити контроль на кордоні через нелегальних мігрантів.

Про це інформує "Польське радіо".

Польський міністр заявив, що заяви канцлера Німеччини свідчать про спробу втручання у внутрішні справи Польщі та виборчу кампанію, яка відбувається в країні.

Зокрема йдеться про виступ Шольца на мітингу Нюрнберзі, де він висловився за посилення контролю на кордоні з Польщею через нелегальну міграцію.

У МЗС Польщі вважають, що такі заяви порушують принципи суверенної рівності держав, запорукою чого є дружні відносини та співпраця.

Варшава стверджує, що порушення у видачі віз нелегальним мігрантам є випадковою, а всі подібні випадки розслідуються правоохоронними органами. Повідомляєшся, що в рамках розслідування вже затримали сім осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що політика України "шкідлива, болісна і образлива".

Крім того, ми раніше інформували, що США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу.

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Дата публікації
Перегляди
614
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