У Польщі заявили, що вночі ракета РФ впала за 15 км від їхнього кордону

Туск також згадав атаку на Львівщину.

Вночі проти 27 квітня одна з російських ракет, якими РФ завдавала ударів по Україні, впала за 15 км від кордону з Польщею

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у Мережі Х.

"На Львівський район сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них - за 15 км від нашого кордону", - йдеться у повідомленні політика.

Крім того, Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького за його "антиєвропейську стратегію".

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?", - наголосив чинний прем'єр Польщі.

Як повідомлялося, зранку 27 квітня РФ вдарила по Львівській області "Кинджалами". Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах.

Вночі в Україні двічі оголошували масштабну повітряну. Окупаційна армія випустила 34 цілі повітряного, наземного та морського базування по Україні. Зокрема, РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав інциденти з ракетами агресорки Росії провокацією. Такі дії Москви загрожують розпалити ширшу війну

Читайте також: