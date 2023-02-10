У Польщі збираються закрити всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Після того, як на польсько-білоруському кордоні залишилось працювати всього два із шести пунктів пропуску, влада Польщі допускає закриття останніх з них.

Про це повідомляє TVN 24.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща "не виключає подальшого закриття пунктів пропуску" зі своїм східним сусідом. Причиною цього, зазначив він, є "зростання напруги", пов’язане з тим, що "Білорусь грає так, як грає Кремль", і така поведінка "стає все більш небезпечною для Польщі, для України та Європи".

Зазначається, що рішення зупинити рух транспорту в Бобровниках Підляського воєводства Польщі ухвалили в четвер. Після цієї події тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Войцеховського викликали до МЗС у Мінську.

За словами Міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, відповідне рішення було ухвалене "через важливі інтереси державної безпеки". Слід додати, що понад рік Бобровники були єдиним діючим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Білоруссю в цьому регіоні , де здійснювалися вантажні та пасажирські перевезення.

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