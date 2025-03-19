У Польщі жінка хотіла зробити аборт, а її забрали до психлікарні

На пізніх термінах вагітності жінка дізналася про серйозні вади плоду, тому вирішила зробити аборт. Проте наштовхнулася на опір лікарів.

У Польщі гучний скандал – жінка хотіла зробити аборт, а її забрали до психіатричного відділення.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Пані Аніта була пацієнткою гінекології та патології вагітності в Центральній клінічній лікарні Медичного університету Лодзі. Лікарі ввели її в оману щодо стану вагітності. Лише на пізніх термінах жінка дізналася про серйозні вади плоду. Аніта та її чоловік Мацей дізналися, що на їхню дитину чекає життя, повне страждань, болю та на апаратах штучного дихання. Вони переживали за свого трирічного сина Кшиша, який "стане жертвою цієї ситуації".

Тому жінка вирішила зробити аборт. Проте лікарі проти її волі замкнули жінку в ізоляторі психіатричної лікарні. Наступного дня вона дізналася, що не може залишити заклад за власним бажанням, тому їй доводиться залишатися в діагностично-обсерваційному відділенні. Рішення госпіталізувати пані Аніту обґрунтували "погіршенням психічного стану пацієнтки". Жінка провела три дні в ізоляції.

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Через два дні лікарі та психологи діагностично-оглядового відділення дали висновок, що у випадку Аніти "є підстави для переривання вагітності".

Президент Польського товариства гінекологів і акушерів запропонував їй перервати вагітність шляхом кесаревого розтину, а потім позбавити батьківських прав і передати новонародженого "кваліфікованим державним органам" для догляду та обстеження. Вона відмовилася.

Незважаючи на висновок психіатра, що підстави для переривання вагітності є, жінка і надалі зустрічала опір. Аборт вона була змушена зробити в іншому місті – Олешниці.

У МОЗ Польщі заявили, що наказали провести перевірку в лікарні Лодзі, де Аніта була пацієнткою.

Раніше повідомлялося, що у Польщі від українки приховали важку патологію плоду і заборонили робити аборт.

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